Москва, , 09:36 — REGNUM Предложение сделать День космонавтики, который в России отмечают 12 апреля, выходным днём, поддерживает почти половина российских граждан. Таковы данные опроса, проведённого сервисом SuperJob, сообщает 12 апреля RT.

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«Поддерживают эту идею 48% россиян, возражают — 30%, ещё 22% опрошенных затруднились дать однозначную оценку инициативе», — отмечают авторы опроса.

Стороники инициативы о выходном дне считают, что таким образом можно подчеркнуть достижения России в освоении космоса. Противники идеи полагают, что Россию уже сложно считать главной космической державой, при этом новый выходной лишь негативно скажется на экономике.

В опросе участвовали 1600 человек из всех регионов России. Предложение о выходном дне 12 апреля ранее поступило к главе Минтруда Антону Котякову.

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