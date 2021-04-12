Ростов-на-Дону, , 09:31 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» не смог отыграть пропущенные в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов мячи и вылетел из Лиги чемпионов. Вторая встреча с норвежским «Вайперс» завершилась вничью — 23:23.

«Вайперс» заслужил победу, норвежский клуб сыграл лучше, чем мы. Очень печально, что так произошло, в Лиге чемпионов у нас были высокие цели. Мы начали плохо, в отличие от соперника, который в дебюте встречи играл с большой энергией», — сказал после матча главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

Стоит отметить, что в Финал четырех Лиги чемпионов, который пройдет 29−30 мая в Будапеште, вышел российский клуб ЦСКА (Москва). Турнир продолжится также для норвежского «Вайперса», французского «Бреста» и венгерского «Дьера».

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