Пекин, , 09:33 — REGNUM Автопроизводитель Geely представит в Китае обновлённую версию субкомпактного хэтчбека Geely Vision X3 с приставкой Pro 15 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Это уже второй рестайлинг популярного в КНР хэтчбека. Авто получит новую решётку радиатора с вогнутыми планками, как у модели Xingyue L. Светодиодные дневные ходовые огни расположены вертикально.

Габариты машины остались прежними — длина составляет 4005 мм, а ширина и высота соответственно 1760 и 1575 мм. Что же касается дорожного просвета, то его размер равен 185 мм. «Обута» машина в шины 205/60 R16.

Под капотом обновленной модели функционирует бензиновый атмосферник объёмом 1,5 л производительностью 109 л. с. (142 Нм). Мотор передаёт крутящий момент через пятискоростную «механику» и вариатор на передние колёса. Также автопроизводители добавили экономичный режим движения Eco.

Ранее генеральный директор Geely Motors Russia Чжан Шоухэ сообщил, что компания Geely планирует представить в России новый кроссовер KX11 (Xingyue L) не ранее 2022 года.

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