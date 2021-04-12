Уфа, 12 апреля 2021, 09:42 — REGNUM Школьные стоматологии в сельских районах Башкирии будут работать и для учителей с 1 сентября. Об этом 12 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.
Он пояснил, что об этом его попросили сами педагоги.
Он также отметил, что этот вопрос решить можно: нужно проработать вопрос с лицензированием.
Хабиров отметил, что это очень хорошо, поскольку повышает доступность медицины. При этом глава региона отметил, что очень важно, чтобы на работу в эти кабинеты пришли стоматологи.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на укрепление материальной базы стоматологической службы Башкирии в 2020 году было направлено свыше 66 млн рублей.