Уфа, , 09:42 — REGNUM Школьные стоматологии в сельских районах Башкирии будут работать и для учителей с 1 сентября. Об этом 12 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Он пояснил, что об этом его попросили сами педагоги.

«Мы создаем систему очень современных школьных стоматологий для детей. И нам учителя задали вопрос, чтобы эти же школьные стоматологии в сельских районах, где имеется дефицит таких кабинетов, работали и для учителей», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что этот вопрос решить можно: нужно проработать вопрос с лицензированием.

«С первого сентября эти школьные стоматологии в определенное время, не мешая детям, будут оказывать услуги и учителям», — подчеркнул он.

Хабиров отметил, что это очень хорошо, поскольку повышает доступность медицины. При этом глава региона отметил, что очень важно, чтобы на работу в эти кабинеты пришли стоматологи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на укрепление материальной базы стоматологической службы Башкирии в 2020 году было направлено свыше 66 млн рублей.