Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге злоумышленник с ножом напал на беременную женщину, которая заходила в парадную своего дома. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение произошло вечером 11 апреля. В 23:19 мск в полицию Кировского района Петербурга поступила телефонограмма о том, что несколькими часами ранее в тяжёлом состоянии была госпитализирована 40-летняя беременная уроженка одного из среднеазиатских государств. Как выяснилось, она стала жертвой неизвестного, который напал на нее с ножом в парадной дома 35 по Дачному проспекту.

«Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и и задержание злоумышленника», — сообщили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.