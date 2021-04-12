Симферополь, , 09:27 — REGNUM Посетить Крымский полуостров пригласила турецких политиков депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»). Об этом она написала 12 апреля в социальных сетях, отреагировав на поддержку президентом Турции саммита «Крымская платформа».

«Президент Турции не поддержал «аннексию» Крыма. Это правильно — я бы тоже не поддержала «аннексию» Стамбула. Здесь игра слов получается: воля народа — референдум, а насильственный захват — аннексия. Какой вопрос — такой и ответ», — написала Наталья Поклонская.

Депутат отметила, что когда она впервые встретилась с Эрдоганом, ей показалось, что «для него важны принципы порядочности и мужества», а такой обычный жест, как рукопожатие, в традиции турецкого народа является важным — недостойным людям руки не пожмут.

«Я являюсь одним из символов крымского референдума (Внимание! Не аннексии!). И знаковым было то самое рукопожатие Эрдогана с пожеланиями успехов в делах. Поэтому делаю вывод о поддержке президентом воли людей, именно крымского референдума, конечно же, не «аннексии», — считает Поклонская.

По мнению депутата, тот факт, что Турция поддержала саммит «Крымская платформа», говорит об интересе в соседней стране к судьбе полуострова.

«Но прежде чем принимать участие в таком сомнительном мероприятии, рекомендовала бы турецкой власти направить делегацию в Крым для непосредственного общения с людьми, чтобы потом не чувствовать себя обманутыми, красноречивыми и играющими словами политиками. Готова лично организовать сопровождение коллегам из Турции на полуострове», — написала Поклонская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал «Крымскую платформу» после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и подтвердил, что Турция не признает Крым российским.

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