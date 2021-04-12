Варшава, , 09:27 — REGNUM В ближайшие две недели в Польше будет фиксироваться высокая смертность среди пациентов с COVID-19. Об этом 12 апреля сообщил глава ассоциации Варшавских семейных врачей Михал Сутковский в интервью Polskie Radio.

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»Текущий уровень смертности, который довольно высок, сохранится по меньшей мере в ближайшие две недели. И это при условии, что в ходе пасхальных праздников общество придерживалось эпидемических ограничений. Если же нет, то спустя какое-то время эти показатели только возрастут», — заявил Сутковский.

По словам врача, большое количество смертей от COVID-19 в последнее время является результатом стремительного роста заражений в Польше в конце марта.

За последние сутки от COVID-19 в Польше скончались 749 человек. В целом, по состоянию на 12 апреля, в Польше подтверждены более 2,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 58 тысяч случаев завершились летальным исходом.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в республике был зафиксирован рекордный показатель смертности от COVID-19 в сутки с начала пандемии — тогда умерли 954 человека.