История вопроса

Регионы Северного Кавказа остаются одними из наименее развитых в стране, что обусловлено как историческими, так и географическими факторами. Усложняет ситуацию сложная этноконфессиональная ситуация в регионе, а также проникновение сюда экстремистских идей, чему способствует бедность населения. Для ускорения развития республик были созданы Корпорация развития СК и министерство по делам СК. Упор делается на развитии интенсивного сельского хозяйства, туризма, однако результаты работы по привлечению инвесторов периодически попадают под критику.



