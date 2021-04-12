Владикавказ, 12 апреля 2021, 09:26 — REGNUM Новый руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность разработки специальной программы развития субъекта.
«Правительством Российской Федерации было принято решение по десяти регионам. Прошу вашего поручения, Владимир Владимирович, включить дополнительно Республику Северная Осетия-Алания для разработки такой индивидуальной комплексной программы», — обратился Меняйло к президенту.
Напомним, 9 апреля Сергей Меняйло был назначен указом президента РФ Владимира Путина врио главы Северная Осетия. Бывший руководитель республики Вячеслав Битаров написал заявление об отставке.
До назначения на должность Меняйло работал полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе. У нового назначенца, бывшего военного, имеется двухлетний опыт управления субъектом РФ — Севастополем (2014 — 2016 годы).