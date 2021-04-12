Калгари, Канада, , 09:28 — REGNUM Российская мужская сборная по керлингу проиграла команде Швейцарии в матче за третье место на чемпионате мира, который проходил в Калгари. Об этом 12 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сборная России в составе Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев, уступила швейцарцам со счетом 5:6.

При этом по итогам предварительного этапа турнира российская команда заняла второе место и напрямую вышла в полуфинал, где уступила команде Шотландии. До этого лучшим результатам сборной России по данному виду спорта было девятое место на мировых первенствах.

Отметим, в финальном матче мирового первенства по керлингу победителем стала сборная Швеции.