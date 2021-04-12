Ижевск, , 09:25 — REGNUM За минувшие выходные дни, 10 и 11 апреля, 24 жителя Удмуртии обратились в полицию, сообщив о краже средств с банковских счетов дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, от действие мошенников пострадали жители Ижевска, Воткинска, Можги, Глазова, Сарапула, а также Граховского, Увинского и Селтинского районов. Возраст потерпевших — от 20 до 69 лет.

Совокупный ущерб составил около 2,7 млн рублей.

В основном деньги потеряны путем защиты средств от незаконных кредитов оформлением встречных займов, также мошенничество произошло при покупке или продаже товаров через интернет, под предлогом получения бонусов от банков и заработка на бирже.

По ряду фактов в настоящее время проводятся проверки, по части заявлений возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике осуждены мошенники за продажу дешёвого дизельного топлива по телефону. Топливо по телефону купили жители Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Свердловской области и Пермского края. Общая сумма ущерба составила около 607 тыс. рублей.

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