Ташкент, , 09:25 — REGNUM Жители Узбекистана выразили недовольство решением властей республики о передаче предпринимателям подвалов жилых домов, сообщает издание «Подробно.uz».

"Что значит хокимы и МинЖКО (министерство жилищно-коммунального обслуживания) начать выделять подвалы? Разве подвалы принадлежат хокимияту или МинЖКО, чтобы они имели право их выделять?» — написал администратор группы «ТЧСЖ и как с ним жить?» в Facebook.

Он отметил, что, согласно Жилищному кодексу Узбекистана, подвальные помещения принадлежат всем жителям дома в равной степени. Использование какой-либо части подвала должно оформляться решением всех жильцов.

Напомним, 8 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсуждались меры поддержки предпринимателей.

Глава государства поручил провести инвентаризацию подвалов многоэтажных домов для организации в них швейных цехов, мастерских по ремонту обуви и других малых предприятий.