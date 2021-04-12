Варшава, , 09:23 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау во время интервью для Польского агентства печати (РАР) призвал Россию «прекратить военную активность возле границ Украины».

«Сосредоточение российских войск вблизи украинских границ, наблюдаемое в последнее время, вызывает нашу обеспокоенность. Как и обеспокоенность наших союзников на Украине и в других странах. Со своей стороны, мы бы хотели, чтоб данная военная активность была прекращена», — заявил Рау.

Польский дипломат также обвинил Москву в «конфронтационной политике», которая проявляется «не только в военной активности, но и в дезинформации». «В горячих точках вину за эскалацию легко возложить на другую сторону конфликта», — добавил он.

Помимо этого, министр заявил, что Польша в рамках предстоящего председательства республики в ОБСЕ «будет использовать все возможности для деэскалации конфликта в Донбассе».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что гражданская война на Украине может возобновиться.