Маланг, Индонезия, , 09:23 — REGNUM Правительство провинции Восточная Ява и правительство Маланга в Индонезии берут на себя расходы по лечению пострадавших при землетрясении, сообщает Detik.

Семьи погибших при землетрясении получат компенсацию в размере 10 миллионов рупий ($683).

По последним данным, при землетрясении в Индонезии погибли восемь человек.

Жителей Индонезии, живущих на берегах больших рек, гор и холмов, предупредили об опасности оползней и наводнений после землетрясения в Маланге.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипоручил немедленно принять экстренные меры в связи с землетрясением, произошедшим в Маланге.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии поручил принять экстренные меры из-за землетрясения