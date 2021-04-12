Челябинск, , 09:22 — REGNUM Бывший глава Управления капитального строительства Челябинска Евгений Пашков может отправиться в колонию на 11 лет. Именно такой срок запросил для него прокурор, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дело в отношении экс-чиновника рассматривает Центральный райсуд Челябинска. Ему вменяют получение взятки. Следователи считают, что вместе с теперь уже бывшим вице-губернатором Евгением Тефтелевым он получил 2,5 млн рублей.

Кроме лишения свободы обвинение также требует взыскать с него штраф в размере 75 млн рублей. Как сообщало ИА REGNUM, Тефтелев был осуждён ранее.