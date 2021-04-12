Москва, , 09:21 — REGNUM В Москве в честь 60-летия первого полета человека в космос Главархив открыл выставку, посвященную жизни москвичей в 1950—1960-х годах XX века, сообщается на портале градоначальника.

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В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» представлены фотографии, книги о столице того времени, а также различные предметы того времени, документы об уникальных полетах экипажей кораблей серий «Восток» и «Восход».

Также в музее можно увидеть автограф и фотографии Юрия Гагарина, письма школьников и молодежи к нему, снимки героев Советского Союза, входивших в знаменитый первый отряд космонавтов и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, московские парки подготовили праздничные мероприятия, посвящённые 60-летию первого полета человека в космос.

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