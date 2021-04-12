Москва, , 09:29 — REGNUM Коммерческие поставки электроэнергии из России в Латвию полностью прекращались на два дня, 8 и 11 апреля. Об этом сообщает 12 апреля газета «Коммерсантъ».

По данным источников издания, именно в эти дни тестировалось отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой. Таким образом энергосистемы проверяли перед полным выходом прибалтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ, который намечен на 2025 год.

«На момент проведения испытаний пропускная способность сечения Россия—Латвия для коммерческих поставок была установлена равной нулю, плановые поставки не осуществлялись», — рассказал один из собеседников газеты.

Латвийский системный оператор (AST) не объяснял причины, по которым обнулил перетоки по сечению Россия—Латвия. Российская сторона полагает, что такой технической необходимости не было.

Из-за прекращения поставок энергии цены на неё в европейской части России и на Урале снижались на 1−3%, тогда как в Литве, напротив, подросли 8,5% спотовые цены. Это произошло из-за увеличения поставок из Швеции и Польши.

Со времён СССР Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва — БРЭЛЛ — объединены в энергокольцо. Между странами возможны перетоки электроэнергии. Однако страны Прибалтики хотят выйти из этой системы и подключиться к континентальной Европе и Скандинавии.

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