Кызыл, , 09:19 — REGNUM В столице Тувы Кызыле за минувшие сутки зарегистрировано два ДТП, в результате которых погибли люди. Как сообщили корреспонденту в пресс-службе МВД республики, ночью 11 апреля поступило сообщение о наезде автомобиля Volkswagen Polo на дорожное ограждение с последующим наездом на дерево.

По предварительным данным, 29-летний водитель не справился с управлением. В машине в этот момент находились пять человек в возрасте от 24 до 29 лет. При это никто из них не был пристегнут ремнем безопасности.

«В результате ДТП от тяжести полученных травм на месте скончалась девушка с переднего пассажирского сиденья. Остальные участники дорожного движения, в тяжелом состоянии были госпитализированы в медучреждение», — отметили в ведомстве.

Выяснилось также, что водитель за последний год десять раз привлекался за нарушения правил дорожного движения, в том числе за проезд на красный свет светофора. По факту происшествия организована доследственная проверка.

Во второй аварии, случившейся менее чем через час после первой погиб 14-летний подросток, управлявший автомобилем ВАЗ-21 103. Как отмечается, он не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание машины. Двое находившихся в салоне учащихся 8 классов отделались травмами.

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