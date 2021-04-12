Южно-Сахалинск, , 09:18 — REGNUM На побережье острова Кунашир 9 апреля выбросило малого полосатика — кит не справился со штормом. Но уже на следующий день тело кита исчезло с берега.

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Малого полосатика заметили на берегу бухты Головнина. При обнаружении кит был ещё жив — пытался справиться с волной и вернуться в океан. Когда на место прибыли сотрудники научного отдела и отдела экопросвещения заповедника «Курильский» он уже не подавал признаков жизни.

«Мы не первый раз выезжаем на обследование погибших морских млекопитающих, но здесь просто сердце сжималось от жалости, почему так, что случилось!!! Осмотр сразу выявил множественные кожные повреждения по всему телу в виде отверстий, застарелых язв, откуда появлялись выделения похожие на червей. Мы не беремся утверждать, но предполагаем, что кит был чем-то болен и ослаблен, возможно из-за этого он не смог справиться со штормовой волной и попал на берег», — написала на своей странице в Facebook старший научный сотрудник заповедника Елена Линник.

Но уже на утро 10 апреля тело кита исчезло с берега. Разделанного малого полосатика нашли в Южно-Курильске.

«Осталась только голова и хвост, всё остальное умело срезано», — написала сотрудник заповедника.

Она предполагает, что мясо умершего кита может быть опасно для употребления в пищу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай следователи разбираются в обстоятельствах массового расстрела лошадей. В ночь с 28 на 29 марта неизвестный в Усть-Коксинском районе открыл огонь по табуну лошадей, убив восемь кобыл и одного жеребца.