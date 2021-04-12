Орск, Оренбургская область, 12 апреля 2021, 09:18 — REGNUM В Орске Оренбургской области население жаловалось 11 апреля на резкий запах. Взятые пробы воздуха показали существенное превышение ПДК по сероводороду, сообщает минприроды региона.
Стационарные экологические посты зафиксировали превышение допустимых норм по сероводороду в 3,1, 6,8 и четыре раза. Выясняется источник загрязнения.
Экологи осуществляют обследование территории Орска. Материалы проверки направят в контрольно-надзорные органы для принятия мер.
Напомним, в инваре в Орске также выявили шакаливающий показатель ПДК по сероводороду. Тогда предполагаемым источником загрязнения назвали объекты ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
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