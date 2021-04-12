Элиста, 12 апреля 2021, 09:17 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 12 апреля.
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С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 326 жителей Калмыкии.
ИА REGNUM сообщало, что в Республике Калмыкия период действия коронавирусных ограничений продлён до 9 мая. Однако принят ряд решений по смягчению запретов. В частности, возобновлена работа детских садов в очном режиме.
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