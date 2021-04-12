Чебоксары, 12 апреля 2021, 09:16 — REGNUM В Чувашии разработанная несколько лет назад схема теплоснабжения сформирована «по формальному принципу». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании высшего экономического совета республики вице-премьер — министр строительства Павел Данилов.
Говоря о ситуации в коммунальной сфере, глава минстроя обратил особое внимание на теплоснабжение.
Напомним, доля ветхих сетей в системе теплоснабжения Чувашии превышает 53% (или 473 км из 892 км), в 2020 году заменили 23 км сетей.
Напомним, к 2015 году в Чувашии были разработаны схемы теплоснабжения муниципальных образований, часть из которых в последующие годы корректировалась.