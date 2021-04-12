Москва, , 09:16 — REGNUM Бизнесмен Аркадий Ротенберг является бенефициаром пяти гостиничных комплексов на южном берегу Крыма. Об этом заявил его представитель, на которого ссылается РБК.

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По словам собеседника, речь идёт о санаториях «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отеле «Дача Рахманинов». Этими объектами Ротенберг владеет с конца 2019 года.

Предприниматель планирует вложить в их реконструкцию около 15 млрд рублей. Наибольшие вложения — более 6 миллиардов — запланированы в «Жемчужину»: на территории санатория площадью почти 17 гектаров построят пятизвездочный отель, виллы и апартаменты. Работы будут проходить поэтапно, их окончание запланировано на май 2024 года.

В настоящее время все санатории, кроме неработающей «Жемчужины», объединены в сеть «Курорты Крыма», в которых «была группа сторонних инвесторов». Уже к лету должен завершиться процесс переоформления документов, и Аркадий Ротенберг станет единственным бенефициаром активов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что именно он является бенефициаром дворца в Геленджике на мысе Идокопас, который якобы принадлежит президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Бизнесмен пояснил, что данный объект, собственником которого он стал несколько лет назад, — это апарт-отель в процессе строительства. В дальнейшем он будет эксплуатироваться и как отель, и, возможно, как объект туризма.

Ротенберг также добавил, что у него есть подобные объекты на Дальнем Востоке и на Алтае, теперь будет и на Черноморском побережье.