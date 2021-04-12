Москва, 12 апреля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Бизнесмен Аркадий Ротенберг является бенефициаром пяти гостиничных комплексов на южном берегу Крыма. Об этом заявил его представитель, на которого ссылается РБК.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Дворец Дюльбер на территории одноименного санатория

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По словам собеседника, речь идёт о санаториях «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отеле «Дача Рахманинов». Этими объектами Ротенберг владеет с конца 2019 года.

Предприниматель планирует вложить в их реконструкцию около 15 млрд рублей. Наибольшие вложения — более 6 миллиардов — запланированы в «Жемчужину»: на территории санатория площадью почти 17 гектаров построят пятизвездочный отель, виллы и апартаменты. Работы будут проходить поэтапно, их окончание запланировано на май 2024 года.

В настоящее время все санатории, кроме неработающей «Жемчужины», объединены в сеть «Курорты Крыма», в которых «была группа сторонних инвесторов». Уже к лету должен завершиться процесс переоформления документов, и Аркадий Ротенберг станет единственным бенефициаром активов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что именно он является бенефициаром дворца в Геленджике на мысе Идокопас, который якобы принадлежит президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Бизнесмен пояснил, что данный объект, собственником которого он стал несколько лет назад, — это апарт-отель в процессе строительства. В дальнейшем он будет эксплуатироваться и как отель, и, возможно, как объект туризма.

Ротенберг также добавил, что у него есть подобные объекты на Дальнем Востоке и на Алтае, теперь будет и на Черноморском побережье.