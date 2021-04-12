Сухой Лог, Свердловская область, , 09:20 — REGNUM В Сухом Логу (Свердловская область) огласили результаты довыборов по пятимандатному избирательному округу № 4. Об этом сообщается в ГАС «Выборы».

Довыборы выиграли самовыдвиженцы Виктор Мезенцев и Алексей Кузнецов. Они получат мандаты в представительном органе власти.

Кандидаты от партии «Единая Россия» Ирина Строкина и Юлия Зубарева заняли пятое и третье место соответственно. Участницам довыборов не удалось пройти в думу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев подал заявку на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы РФ.

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