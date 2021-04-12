Саратов, , 09:26 — REGNUM В Саратовской области ещё 142 человека за сутки стали носителями коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился, по информации на 12 апреля, у 56 560 жителей области. Днем ранее заболели 144 человека. Выздоровели за все время 51 186 пациентов, за сутки — 132 человека. Скончались 872 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

В областном центре зарегистрировано наибольшее число заражений — 55 случаев, в Энгельсском районе — 28, в Балаковском — 21, остальные — в других муниципалитетах региона. Из числа новых инфицированных пневмония выявлена у 41 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 апреля в Вооруженных силах России свыше 400 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и более 530 тыс. человек получили первый компонент такого препарата. Каждый день проходит вакцинацию свыше 12 тысяч военнослужащих и членов их семей. Всего на сегодняшний день в ВС РФ поставлено 651 110 доз препарата от COVID-19.

Читайте также: Полный курс вакцинации от COVID-19 в ВС РФ прошли свыше 400 тыс. человек