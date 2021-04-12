Уфа, , 09:18 — REGNUM 23 дома и 97 придомовых территорий остаются подтопленными в четырех населенных пунктах Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что в настоящий момент паводковая обстановка в республике находится под контролем.

«На водоёмах республики наблюдается неполный ледостав с полыньями, забереги и закраины. Текущий уровень в пойме рек, составляет от 17 до 807 см», — сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в н.п. Верхнеакбашево подтопило пять приусадебных участков, затопило два частных жилых дома. Всего в этом населенном пункте 58 домов, в которых живут 80 человек, включая 18 несовершеннолетних. В н.п. Бекетово подтопило десять приусадебных участков, затопило один частный дом. В этом в населённом пункте расположены 205 домов, в которых живут 613 человек, включая 144 несовершеннолетних. В н.п. Воецкое остаются подтопленными четыре приусадебных участка, затоплен один частный жилой дом, всего в этом населенном пункте проживают 74 человека в 60 домах (включая 11 детей), в н.п. Азнаево подтопило 78 приусадебных участков, затопленными остаются 19 частных жилых домов.

Согласно прогнозам, в ближайшие 24 часа могут быть подтоплены еще 54 приусадебных участка в пяти населенных пунктах.

Специалисты организовали постоянный анализ ситуации. Обеспечен подвоз воды и продуктов питания. Сообщается, что жалоб от жителей не поступает.

«На местах проведены подворовой обход территории и информирования населения. Администрациями подготовлены 68 ПВР вместительностью 12 655 человек. Кушнаренковский район 4 ПВР вместительностью 250 чел; Кармаскалинский район 3 ПВР вместительностью 200 чел. Стерлитамакский район 41 ПВР вместительностью 9485 чел. Чишминский район 7 ПВР вместительностью 1350 чел. Стерлибашевский район 13 ПВР вместительностью 1370 чел», — сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно прогнозу Управления по гидрометеорологии Башкирии, пик паводка в регионе ожидается с 15 апреля по 3 мая текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из подтопленной деревни эвакуируют людей и домашний скот.