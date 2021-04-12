Москва, , 09:12 — REGNUM В День космонавтики состоится онлайн-диктант «Поехали!», участники которого смогут проверить знания о космосе, сообщает 12 апреля официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

«В тексте диктанта будут пропущены факты из истории советского и российского космоса, реальные названия и термины», — рассказали в мэрии.

После проведения будут выбраны 20 победителей, которые получат памятные призы. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию. Диктант начнётся в 14 часов по московскому времени.