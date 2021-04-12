Москва, , 09:13 — REGNUM На авторынке Москвы в марте 2021 года было продано на 24% меньше легковых машин, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в прошлом месяце в российской столице дилеры реализовали 18 592 авто. Отмечается, что больше всего на снижение продаж повлияло падение реализации машин иностранных марок. Так, в марте 2021 года иномарок было продано в количестве 17 370 экземпляров. Это на четверть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, за отчетный период жители Москвы приобрели 1222 отечественных авто — на 7% меньше по сравнению с прошлым годом.

Среди проданных в Москве моделей в прошлом месяце были 1235 экземпляров Kia Rio (+9,6%), 707 кроссоверов Hyundai Creta (-32%), 706 единиц Hyundai Solaris (+53,8%), 626 единиц Volkswagen Tiguan (-24,6%) и 608 седанов Volkswagen Polo (-59%).

Также в марте было продано на московском авторынке 559 кроссоверов Toyota RAV4 (-15,6%), 528 моделей Skoda Rapid (+57,6%), 448 экземпляров KIA Sportage (+20,8%), 418 машин Nissan Qashqai (-61,4%) и 400 автомобилей Skoda Kodiaq (-21%).

Напомним, в марте 2021 года в России было продано 424 784 подержанных авто — на 11,7% больше, чем за тот же период 2020 года.

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