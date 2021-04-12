Москва, , 09:13 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 43 лесных пожара на общей площади 6065 га. Об этом 12 апреля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.04.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 43 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 6 065 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Московской и Амурской областей, в Приморском, Хабаровском м Забайкальском краях, а также в Еврейской автономной области.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается три лесных пожара на общей площади 630 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 548 человек и 118 единицы техники. На авиационном мониторинге задействовано восемь воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля на территории России за сутки сотрудниками лесопожарных служб было ликвидировано 26 лесных пожаров.