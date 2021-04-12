Ижевск, , 09:08 — REGNUM В Удмуртии мошенники осуждены за 14 эпизодов преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что мошенники находили в интернете объявления о продаже грузовой техники и предоставлении услуг, по указанным номерам они предлагали приобрести дизельное топливо по заниженной цене.

Жертвам по телефону называли адрес автозаправки и номер колонки, при этом топливо продавалось только по предоплате на счет, указанный мошенниками. После получения денег «продавцы» переставали выходить на связь.

«Покупатели» же обращались на АЗС, требуя предоставить топливо, но получали отказ.

Топливо по телефону купили жители Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Свердловской области и Пермского края. Общая сумма ущерба составила около 607 тыс. рублей.

Осужденному мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии строгого режима, женщине — 400 часов обязательных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, cредняя цена на литр бензина в России за период с 29 марта по 5 апреля выросла на 11 копеек и достигла 47,56 рубля. Дизельное топливо за этот период также подорожало на семь копеек — до 49,49 рубля за литр. Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 67 центрах субъектов Федерации.