Ташкент, , 09:07 — REGNUM Электрическую подстанцию с цифровой системой управления планируют построить в Джизакской области Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

Высоковольтную подстанцию напряжением 220 кВ планируют построить при поддержке Азиатского банка развития (АБР). Международный конкурс на строительство подстанции планируется объявить в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкая компания Aksa Enerji построит в Узбекистане три теплоэлектростанции. Стоимость проекта оценивается в $450 млн. Новые электростанции построят в Ташкентской и Бухарской областях республики.

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