Элиста, , 09:05 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 12 апреля.

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Число заболевших COVID-19, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 234 человек. Восемь из них находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 612 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 20 213 случаев заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 19 371 пациент.

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