Киев, , 09:07 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 7856 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 12 апреля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

По данным пресс-службы, за сутки в стране были госпитализированы 2770 человек, 287 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее число новых случаев заражения выявлено в Днепропетровской и Харьковской областях — 1112 и 55 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 861 105 случаев заражения, 37 301 случай завершился гибелью пациента.

Напомним, сутками ранее на Украине обнаружили 12 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 235 человек.

Читайте также: На Украине за сутки выявили более 12,1 тыс. носителей SARS-CoV-2

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что человечество могло бы побороть пандемию коронавируса, если бы три недели все постоянно ходили в масках.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Украины нашёл простой способ победить пандемию