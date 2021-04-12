Джакарта, , 09:04 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил немедленно принять экстренные меры в связи с землетрясением, произошедшим в Маланге, сообщает Detik.

«Я поручил главе агентства по борьбе со стихийными бедствиями, министру социальных дел, министру здравоохранения, а также командиру вооруженных сил и начальнику полиции немедленно принять экстренные меры, чтобы найти жертв, оказать помощь раненым, а также устранить последствия землетрясения», — заявил глава государства.

Джоко Видодо выразил глубокое сожаление по поводу жертв стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения, произошедшего недалеко от округа Маланг в Индонезии, погибли восемь человек.

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