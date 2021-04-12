Оренбург, , 09:04 — REGNUM В Оренбургской области за 2020 год представители малого и среднего бизнеса получили в микрофинансовых организациях в общей сложности 195 млн рублей, что на 56% превышает прошлогодний показатель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

С юрлицами заключено 88 договоров, что на треть больше, чем в 2019 году. С индивидуальными предпринимателями заключено 187 договор, рост составил 27%.

Управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк отметил, что основная часть микрозаймов выдана бизнесу теми микрофинансовыми организациями, которые разработали специальные программы для малого и среднего бизнеса, в том числе собственные программы реструктуризации займов.