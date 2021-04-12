Владикавказ, , 09:04 — REGNUM В Северной Осетии в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина открыли лунодром. Его проект был инициирован космическим конструктором, лауреатом Государственной премии СССР, ведущим специалистом НПО имени Лавочкина Русланом Комаевым, пишет «15-й Регион».

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Он является давним энтузиастом обучающих программ для школьников и молодежи в республике. Благодаря его инициативам, поддержанным властями РСО-Алании, в регионе появились современный планетарий и единственная в России школа космонавтики.

Новый проект лунодрома, открытие которого приурочено к юбилею полета первого человека в космос, состоит из лунохода и тренажера, аналога того, на котором занимался американский астронавт Нил Армстронг.

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