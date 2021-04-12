Нью-Джерси, США, , 09:02 — REGNUM 11 апреля представители польской диаспоры в США провели мероприятие в честь жертв Смоленской авиакатастрофы, среди которых был президент Польши Лех Качиньский и ряд высокопоставленных государственных и общественных деятелей республики. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Мероприятие состоялось в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). Представители польской диаспоры также провели минуту молчания и зачитали письмо государственного секретаря канцелярии президента Польши Адама Квятковского, обращенное к участникам памятной акции.

«От имени президента Польши мы выражаем почтение всем участникам акции в США и благодарим вас за активную жизненную позицию и активное участие в деятельности польской диаспоры. В это трудное время пандемии вы собираетесь для совместной молитвы в память о трагически погибших членах польской делегации во главе с президентом Лехом Качиньским. Польша гордится вами», — говорится в письме Квятковского.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля 2010 года экипаж президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение недалеко от Смоленска. Помимо президента тогда погибли: Владислав Стасяк — руководитель Канцелярии президента Польши, Анджей Кремер — заместитель министра иностранных дел, Томаш Мерта — заместитель министра культуры, Славомир Скшипек — глава Национального банка Польши. Также погибли и представители руководства Вооруженных сил, парламента, а также религиозные и общественные деятели.