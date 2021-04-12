Тегеран, , 09:04 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн, находящийся с официальным визитом в Иране, встретился 11 апреля с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, с которым обсудил вопрос возвращения Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и разморозки иранских активов в банках Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Выступая на совместной пресс-конференции по окончании переговоров, Чон Сэ Гюн сообщил, что Сеул готов поддержать продвижение конструктивного диалога с партнёрами по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Затрагивая тему иранских активов, замороженных в южнокорейских банках в соответствии с санкциями США, представитель Южной Кореи подчеркнул, что данный вопрос должен быть урегулирован совместно с заинтересованными сторонами, такими как США, Великобритания, Франция и Германия.

В свою очередь первый вице-президент Ирана призвал Сеул разблокировать замороженные средства.

Между тем, представители двух стран договорились расширить гуманитарные обмены, включая сотрудничество в области медицины, а также создать специальный консультативный орган, который будет отвечать за подготовку проектов экономического сотрудничества после возможного возобновления ядерной сделки с Ираном.