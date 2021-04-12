Казань, , 09:09 — REGNUM В международном аэропорту Казани предстоящим летом появятся новые авиарейсы в Архангельск, Брянск, Кострому и Липецк. Внутренние рейсы из Костромы в Казань будет осуществлять авиакомпания «Ямал», из Липецка — авиаперевозчик Utair, из Архангельска и Брянска — авиакомпания «РусЛайн».

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В апреле в столицу Татарии осуществляются авиарейсы по 33-м направлениям внутри страны. По числу внутренних рейсов ситуация вышла на допандемийный уровень. Сейчас выполняется 2,4 тыс. полетов, а в апреле 2019 года было 2305 рейсов, в прошлом году в аналогичный период совершено всего 617 вылетов.

Пик активности ожидается в летний сезон. Прогнозируемое количество внутренних перелетов составляет 7980 рейсов (летом 2019 года — 7499).

В настоящее время из Казани организовано авиасообщение с Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Узбекистаном и Таджикистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, для российских туристов с 3 апреля появились бюджетные турпакеты на отдых в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Туры рассчитаны на средний класс.

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