Горно-Алтайск, , 08:58 — REGNUM В Республику Алтай поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» в количестве 4050 доз. Об этом рассказала зампред регионального правительства Динара Култуева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Перераспределение в медицинские организации республики произведут после маркировки вакцины в информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов», — добавила чиновник.

Тем временем по ситуации на утро 10 апреля в регионе вакцинировано более 12,6 тыс. человек, из которых 8,6 тыс. завершили двукратную иммунизацию. Таким образом, поступивший ранее объём вакцины «Спутник V» использован на 75,7%.

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