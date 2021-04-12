Токио, , 08:59 — REGNUM Правительство Японии собирается ускорить проведение вакцинации от COVID-19 для жителей страны в возрасте старше 65 лет, которых в Японии насчитывается 36 млн человек. Об этом 12 апреля сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга во время дебатов в одной из комиссий нижней палаты парламента.

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Как уточнил глава японского правительства, в нынешнем году страна должна получить 140 млн доз вакцин от нового заболевания.

«Мы заняты тем, чтобы завершить вакцинацию этой категории населения как можно скорее», — добавил он.

Отметим, 12 апреля на территории 39 из 47 префектур Японии стартовала вакцинация от COVID-19 лиц в возрасте старше 65 лет.