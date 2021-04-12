Калуга, 12 апреля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. К 60-летию первого полёта человека в космос в калужском государственном архиве открылась выставка «Калуга. Космос как реальность», сообщает 12 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Фото государственного архива Калужской области. Здание государственного архиве Калужской области

На выставке по тематически-хронологическому принципу представлены подлинные архивные документы о работе К.Э. Циолковского в качестве преподавателя в учебных заведениях Калужской губернии, о его связях с государственными и общественными учреждениями Калуги, о чествовании и увековечении памяти К.Э. Циолковского. Великий русский учёный, основоположник теоретической космонавтики К.Э. Циолковский прожил в Калуге 43 года. Здесь он создал свои основные научные труды по космонавтике, послужившие отправной точкой для проникновения человека в просторы Вселенной.

В советское время летчики-космонавты, возвратившись из космоса, считали своим долгом посетить Калугу. В архивных фондах сохранились и представлены в экспозиции выставке материалы встреч, связанных с посещением космонавтами Калуги и присвоении им почётного звания «Почётный гражданин города Калуги». Последователями идей К.Э. Циолковского стали члены Клуба юных космонавтов, документы о деятельности которого также размещены на выставке.