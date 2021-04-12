Москва, , 08:55 — REGNUM В России с начала 2021 года сделали прививку от клещевого энцефалита более 794 тыс. человек. До конца года планируется привить более 2,1 млн человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным на 2 апреля, в регионах России случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, не зарегистрировано.

Акарицидные обработки уже проведены на территории более 28,13 тыс. га. В Южном и Северо-Кавказском ФО проводятся акарицидные обработки рогатого скота.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье активизировали клещи — в больницы обратились уже десять жителей края.

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