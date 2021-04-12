Бишкек, , 08:53 — REGNUM Референдум о внесении поправок в конституцию Киргизии, который состоялся в республике 11 апреля, был проведён в соответствии с международными нормами. Об этом заявил представитель миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Фарит Мухаметшин.

Читайте также: В Киргизии за изменение конституции проголосовали более 79% избирателей

«Референдум по принятию новой конституции Киргизии может быть охарактеризован как соответствующий международным требованиям и стандартам», — приводит «Интерфакс» слова Мухаметшина.

Он добавил, что в день референдума наблюдатели, в состав миссии которых вошли представители восьми государств, посетили 78 участков в Бишкеке и Чуйской области.

Ранее по теме: Президент Киргизии признал, что новая конституция даст ему огромную власть

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи Организация Договора о коллективной безопасности считают референдум по изменению конституции Киргизии состоявшимся. Наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества также пришли к выводу, что референдум по был проведён в соответствии с законодательством и международными обязательствами республики.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти состоялся в Киргизии 11 апреля. Участие в голосовании приняли более 37% граждан. По данным ЦИК, после обработки 75% протоколов свыше 79% избирателей проголосовали за принятие новой редакции основного закона государства.