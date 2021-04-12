Уфа, 12 апреля 2021, 08:55 — REGNUM Полномочным представителем Башкирии при президенте РФ, заместителем премьер-министра правительства региона назначен Ханалиев Умарпаша Юсупович. Об этом 12 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.
Он также отметил, что данная работа является очень ответственной, при этом опыт Ханалиева позволит выполнить поставленные задачи.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен и. о. председателя государственного комитета по жилищному и строительному надзору республики.