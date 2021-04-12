Екатеринбург, , 08:59 — REGNUM Новым вице-мэром Екатеринбурга стал Рустам Галямов. Соответствующая информация размещена на официальном портале горадминистрации.

Чиновник ранее был заместителем главы московского Фонда капремонта многоквартирных домов. Перед этим он короткое время проработал замминистра строительства Свердловской области. Карьеру чиновник начинал в Тюменской области и ХМАО.

Также со своей должности ушёл вице-мэр по вопросам строительства Алексей Бирюлин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что Бирюлин, вероятно, перейдёт в структуры региональной власти.

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