Новосибирск, , 08:52 — REGNUM В Новосибирске завершено расследование уголовных дел в отношении шести начальников пассажирских поездов. Они обвиняются в коммерческом подкупе (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

По данным следствия, начальники пассажирских поездов дальнего следования с 2015 по 2018 год, чтобы узнать о предстоящих ревизиях, платили представителю АО «ФПК» за предоставление интересующей информации. В итоге «осведомитель» получил от обвиняемых более 200 тыс. рублей. В отношении должностного лица АО «ФПК» также возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 204 УК РФ.

Уточняется, что обвиняемые признали вину. В настоящее время уголовные дела с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.