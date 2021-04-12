Кунгур, Пермский край, , 08:51 — REGNUM В Пермском крае подвели итоги выборов депутатов думы Кунгурского муниципального округа I созыва, которые проходили с 9 по 11 апреля. Большинство мандатов досталось представителям «Единой России», сообщает крайизбирком.

На 27 депутатских мест претендовали 85 кандидатов: 27 единороссов, 25 выдвиженцев КПРФ, 12 — от «Справедливой России», восемь — от ЛДПР, двое от «Яблока» и 11 самовыдвиженцев. По результатам выборов представители «Единой России» получат 20 мандатов и составят большинство депутатского корпуса думы муниципального округа. Два мандата — у КПРФ, столько же — у ЛДПР. По одному мандату получили кандидаты «Справедливой России», «Яблока», а также у самовыдвиженца.

Добавим, выборы проходили в течение трех дней (9−11 апреля). В списках избирателей числилось порядка 80 тысяч человек. Средняя явка составила 28,99%. В организации голосования было задействовано более 700 членов избирательных комиссий. Наблюдатели отметили, что выборы прошли без существенных нарушений.