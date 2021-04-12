Наталия Николаева, 12 апреля 2021, 10:32 — REGNUM В Чувашии прошло очередное заседание высшего экономического совета. В этот раз оно было примечательно тем, что небольшой сельский муниципалитет — Козловский район — стал наглядным примером ключевых системных коммунальных проблем республики. Помимо констатации изношенности инженерных сетей, вскрылось, что региональная система теплоснабжения разработана «по формальному принципу», непонятно «фактическое состояние» сетей водоснабжения, при этом особая головная боль властей — это очистные сооружения, которые в ряде районов запроектированы «с размахом», то есть со сверхнормативной мощностью, что приводит к максимально допустимому росту тарифа, повышенным энергозатратам и убыточной работе муниципальных предприятий.
К примеру, в Козловке себестоимость очищаемых стоков превышает установленные тарифы на 57%, в результате на предприятии растут убытки. В 2013 году обанкротилось местное МУП в сфере ЖКХ, а в марте 2021 года уже действующее МУП вышло в суд с заявлением о собственном банкротстве. Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что начатую в прошлом году системную работу по водоснабжению нужно расширить до теплоснабжения, выработав «единый принцип».
На «стыке трёх республик»
В Козловском районе проживают 17,8 тыс. жителей. Глава администрации муниципалитета Фирдавиль Искандаров отметил, что район находится «на стыке трёх республик — Чувашии, Марий Эл и Татарии», что, с одной стороны, обеспечивает «огромные рынки сбыта», а с другой — «оттягивает трудовые ресурсы».
В районе числятся 27 промышленных предприятий, наиболее крупные — завод автофургонов и четыре станкостроительные компании. Примечательно, что 6% занятых в экономике района (или 350 человек) работают в придорожном сервисе. В прошлом году выпущено промышленной продукции на 1,948 млрд рублей, завершена реализация восьми инвестиционных проектов на 375 млн рублей, на 2021−2022 годы запланирована реализация 11 инвестиционных проектов.
Справка ИА REGNUM. В Козловском районе планируют построить экопарк «Радуга» с объёмом инвестиций в 100 млн рублей. По словам местных властей, предусматривается строительство мини-фермы, в которой будут содержаться верблюды, страусы, олени.
Сельский муниципалитет занял 14-е место в республике по валовому сбору зерновых, второе место — по урожаю картофеля, стал лидером по сбору овощей, входит в группу отстающих в части животноводства. Объём валовой продукции сельского хозяйства в 2020 году составил 1,3 млрд рублей, на долю района приходится 2,9% объёма сельхозпродукции в Чувашии.
Справка ИА REGNUM. В сфере пищевой промышленности в Козловском районе были ликвидированы птицефабрика, хлебокомбинат и маслозавод. В настоящее время в сфере переработки числится только одно предприятие.
По словам Фирдавиля Искандарова, «активное социально-экономическое развитие сдерживает» ряд причин. В частности, в связи с отсутствием причальной стенки (до 2017 года устанавливался дебаркадер) приостановлены речные перевозки:
Руководитель района в числе ключевых выделил дорожный вопрос (цена вопроса — 480 млн рублей), но особое внимание было уделено коммунальным проблемам.
Проекты «с размахом» и череда банкротств
Фирдавиль Искандаров отметил, что в Козловке остаётся актуальным вопрос реконструкции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, их износ превышает 80%. Проектно-сметная документация разработана, но остаётся открытым вопрос финансирования:
Факты. Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков: Козловский район в 2020 году получил из вышестоящих бюджетов 711 млн рублей, в том числе 32 млн на водоснабжение, но освоено только 27%.
Директор МУП «ЖКХ в Козловском районе» Олег Понкратов добавил, что очистные сооружения были запроектированы в 90-е годы, заказчиком на тот момент являлся завод автофургонов.
Справка ИА REGNUM. 29 марта 2021 года МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского района», зарегистрированное в сентябре 2017 года, вышло в суд с иском о собственном банкротстве, сумма требований составляет 12 347 970 рублей 11 копеек. В 2016 году суд ввёл процедуру банкротства в отношении ООО «Теплоснаб» в Козловском районе, на октябрь 2017 года общая сумма требований кредиторов составила 35 889 915 рублей. В 2013 году в районе было ликвидировано вследствие банкротства МУП ЖКХ «Козловское».
В результате, по словам Олега Понкратова, в 2020 годы доходы предприятия от услуг по водоотведению составили 5,62 млн рублей при себестоимости 8,8 млн рублей, убыток превысил 3,228 млн рублей. Решение руководитель МУП видит в модернизации и капитальном ремонте объектов, а также дозагрузку за счёт напорного коллектора от станции Тюрлема.
Убытки приносит котельная БМК-5, которая эксплуатируется 17 лет при проектном сроке 15 лет и загружена на 27%. Из 21 объекта в настоящее время осталось на обслуживании восемь.
Бремя для населения и предприятий
Руководитель высшего экономического совета, депутат Госдумы Анатолий Аксаков констатировал, что в республике «очень много вопросов, связанных с очистными сооружениями»: по его словам, «почти в каждом районе возникают такие проблемы». Нередко они связаны с тем, что действующие мощности очистных сооружений значительно превышают потребности, что «предусматривает либо рост тарифов, то есть бремя для населения, либо серьёзную модернизацию».
История вопроса: ранее Анатолий Аксаков отмечал, что в Канашском районе в селе Шихазаны расходы на очистные сооружения «забирают львиную долю бюджета этого села». Он высказал мнение, что причиной могло стать установление заказчиком требований, не соответствующих «необходимому [объёму стоков] для того, чтобы эти очистные могли эффективно эксплуатироваться». По его словам, «соответствующая проблема» с очистными сооружениями есть в Цивильске, также есть проблема с водоснабжением и водоотведением в Шемурше, Батыревском, Яльчикском и Комсомольском районах.
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Эта проблема «относится и масштабируется на все остальные районы», подтвердил вице-премьер — глава минстроя Чувашии Павел Данилов. Он напомнил, что в республике разрабатывается общая концепция развития предприятий и источников водоснабжения и водоотведения, для чего проводится инвентаризация существующего состояния водонапорных башен и сетей.
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Напомним, ранее вице-премьер заявлял в интервью ИА REGNUM, что в Чувашии большую часть убытка в области водоснабжения генерируют предприятия Алатыря и Шумерли, а в рамках федеральной программы по оздоровлению Волги был разработан проект по очистным сооружениям в селе Порецкое, где мощности вдвое превышали фактический объём потребления.
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Миллиардные расходы
Говоря о финансовой составляющей, участники совещания напомнили, что республика готова принимать участие на условиях софинансирования проектов. Кроме того, ряд вопросов можно снять за счёт инициативного бюджетирования, программы комплексного развития сельских территорий и республиканской адресной инвестиционной программы, где в 2021 году заложено 300 млн рублей на проектирование объектов.
Справка ИА REGNUM. В 2020 году по сравнению с предыдущим отопительным сезоном в Чувашии в 2,6 раза выросло число коммунальных аварий. По официальным данным, доля ветхих сетей в системе теплоснабжения Чувашии превышает 53% (или 473 км из 892 км), в 2020 году заменили 23 км сетей.
Что касается федеральных средств, то 1,5 трлн рублей будет направлено по различным программам Фондом реформирования ЖКХ, 500 млрд рублей предусмотрено в Фонде национального благосостояния на реализацию инфраструктурных проектов.
По его словам, по очистным сооружениям в Козловке надо работать по тому же принципу, который будет выработан на уровне республики в части водоснабжения и водоотведения:
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