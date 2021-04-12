Улан-Удэ, , 08:51 — REGNUM В магазинах Бурятии цены на продукты питания в марте выросли на 0,4% по отношению к февралю. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, существенно подорожали сухие завтраки из злаков (+7,1%), консервы мясные для детского питания (+4,7%), глазированные шоколадом конфеты (+4,6%) и так далее.

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Однако наиболее резкий рост цен зафиксирован на плодоовощную продукцию.

«Так, капуста белокочанная свежая подорожала на 23,1%, чеснок — на 10,1%, картофель — на 9,9%, бананы — на 4,6%, зелень свежая — на 4,6%, свекла столовая — на 4,5%, лимоны — на 3,6%», — отметили в службе статистики.

Одновременно с этим резко подешевели свежие огурцы (на 26,5%), помидоры (-5,4%) и апельсины (-4,7%). Также стали доступнее для жителей Бурятии мороженые креветки, шоколад, творог жирный и фруктовые соки.

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